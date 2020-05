La Nuova Ferrara: "Biancazzurri obbligati a (ri)partire fortissimo"

"Biancazzurri obbligati a (ri)partire fortissimo", si legge quest'oggi in taglio alto su La Nuova Ferrara. E' arrivata ieri l'ufficialità che dal 13 giugno riprende la Coppa Italia, e dal 20 al via ci sarà la Serie A: la SPAL sarà chiamata ad un'impresa per provare ad acciuffare la salvezza. Il Genoa quartultimo dista attualmente sette lunghezze: un gap da colmare nei dodici turni di campionato residui. La formazione di mister Di Biagio dovrà mettere in atto uno sprint salvezza davvero importante.