© foto di stefano tedeschi

Kevin Bonifazi è in questi giorni impegnato all'Europeo Under 21, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riportato dall'edizione odierna de La Nuova Ferrara in prima pagina, che titola: "Bonifazi, bivio SPAL. Nel mirino c'è Senesi". Il difensore del Torino, nell'ultima stagione in prestito alla SPAL, potrebbe dover salutare gli estensi, e così i biancazzurri si tutelano pensando a Marcos Senesi, difensore classe 1997 del San Lorenzo seguito anche dal Bologna.