La Nuova Ferrara: "Cartoline da Valles: la Spal in ritiro come una big"

© foto di Mattia Verdorale

"Cartoline da Valles. La Spal in ritiro come una big". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Nuova Ferrara che rende nota la meta del ritiro della Spal: "La vera novità estiva della Spal è Valles: è in Val Pusteria che la formazione biancazzurra si recherà per svolgere la seconda parte di ritiro (28 luglio-4 agosto). Il piccolo paese nella provincia di Bolzano e facente parte dell'area turistica di Rio di Pusteria è una specie di gioiello".