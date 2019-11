La Nuova Ferrara: "Colombarini Jr carica la SPAL: 'impegno e fiducia'"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio per la SPAL. "Colombarini Jr carica la SPAL: 'impegno e fiducia'" scrive il quotidiano ferrarese, dando risalto alle parole del patron biancazzurro. Simone Colombarini è già proiettato su SPAL-Genoa, partita, in programma lunedì sera allo stadio Paolo Mazza, che rappresenta uno snodo cruciale per la stagione dei biancazzurri. Gara importante, ma attenzione non è un'ultima spiaggia.