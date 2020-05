La Nuova Ferrara, Colombarini: "Un progetto per quattro anni"

"SPAL, Colombarini: un progetto per quattro anni". L'edizione odierna de La Nuova Ferrara dedica il taglio alto al lungo intervento del patron della SPAL ai microfoni del canale tematico biancazzurro: tra i temi affrontati la ripresa del campionato e l'addio di Vagnati, ma anche la progettazione di un piano industriale quadriennale. Per i biancazzurri è in programma una rifondazione, che partirà proprio dalla scelta di un nuovo direttore sportivo, per poi andare a programmare il futuro.