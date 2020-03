La Nuova Ferrara: "Crociata salvezza. La SPAL al Tardini"

"Crociata salvezza. La SPAL al Tardini". Queste le parole che La Nuova Ferrara sceglie per titolare, nel taglio alto della prima pagina odierna, sul club estense che, da ultimo in classifica, domani recupererà il derby contro il Parma. In una sfida da dentro o fuori per gli spallini. In prima pagina spazio anche al medico biancazzurro Minafra che rassicura sui possibili contagi da coronavirus tra calciatori: "In campo i rischi sono relativi".