La Nuova Ferrara: "Da lunedì test sierologici al via"

A Ferrara è stato accreditato il primo centro analisi per i test sierologici, mentre un altro resta in attesa. Così La Nuova Ferrara titola: "Test sierologici al via. Da lunedì prelievi, ma solo per le aziende". Inizieranno da lunedì i test sierologici nel ferrarese, a partire dalle aziende del territorio. A Ferrara nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso, ma 10 casi positivi in più.