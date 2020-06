La Nuova Ferrara: "Di Biagio carica la SPAL: 'Oggi 3 punti contro il Cagliari'"

"Di Biagio carica: 'Oggi 3 punti'" scrive La Nuova Ferrara nel taglio alto della sua prima pagina. Spazio alle parole della vigilia del tecnico estense, pronto alla sfida contro il Cagliari: "Dobbiamo pensare che ci sono i presupposti per fare bene e cercare una vittoria. Per ripartire da dove ci eravamo lasciati. Dobbiamo cercare di vincere su ogni campo. Non so cosa succederà, l'unica cosa di cui sono convinto è che i ragazzi sono pronti per giocare e se ho ancora diversi dubbi di formazione, vuol dire che il gruppo si è allenato bene in questo periodo".