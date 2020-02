© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola sul nuovo tecnico della SPAL Luigi Di Biagio: "Firma e primo allenamento". Il nuovo tecnico della SPAL è arrivato ieri nella città romagnola per firmare il contratto che lo lega alla SPAL e per poi dirigere il primo allenamento e conoscere i suoi nuovi giocatori. L'ex CT dell'Under 21 è chiamato subito ad una partita cruciale, con lo scontro diretto del Via del Mare di Lecce che rappresenta una vera e propria finale.