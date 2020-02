vedi letture

La Nuova Ferrara: "Di Biagio si presenta: 'Credo nella SPAL'"

"Mister Di Biagio si presenta: 'Credo nella SPAL'": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Spazio alle dichiarazioni del tecnico in prima pagina. "Questa è stata un'opportunità che è arrivata in maniera veloce. Si tratta di una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. La salvezza è difficile ma non è impossibile, credo in questa squadra" le parole del nuovo tecnico.