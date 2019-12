© foto di stefano tedeschi

Si chiude il 2019 e si chiude il decennio, è così tempo di bilanci. E La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Discesa all'inferno e risalita in paradiso. Il decennio SPAL si chiude all'apice". Una curva ascendente come quella disegnata nel decennio biancazzurro che si sta per chiudere è qualcosa d'impensabile, termine spesso inflazionato da dirigenti e addetti ai lavori per definire la cavalcata Spal di questi anni, ma perfettamente aderente alla realtà, a spiegazione di ciò che è magicamente successo dal 2010 in poi. Eppure sembra una vita fa, quando proprio nel 2010 si soffriva seguendo la Spal (1907) con quel settimo posto finale nel girone B di Lega Pro alla presenza del presidente Butelli. Poi la Serie D e la risalita fino alla A, dove oggi la SPAL lotta per restare.