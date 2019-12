La Nuova Ferrara: "Domenica arriva il Brescia con Corini in panchina"

© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Domenica arriva il Brescia con Corini in panchina". La SPAL domenica affronterà il Brescia che ieri ha nuovamente cambiato allenatore: dopo tre giornate in cui ha subito 10 reti e fatti 0, Fabio Grosso è stato sollevato dall'incarico. Al suo posto è stato richiamato Eugenio Corini, che tornerà in panchina contro la SPAL. Sfida delicatissima quella di domenica.