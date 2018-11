La Nuova Ferrara e la sconfitta dell'U21: "Un'ovazione per Bonifazi"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta della Nazionale U21 contro l'Inghilterra per 2-1, partita giocata allo stadio Mazza: "Un'ovazione per Bonifazi". Davanti a 7mila tifosi, la squadra di Di Biagio non riesce a contrastare i pari età inglesi. Il pubblico ferrarese ha regalato una vera e propria ovazione al difensore della SPAL utilizzato ieri dal ct.