© foto di Pietro Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta spallina in Sardegna: "SPAL a corto di fiato, ko a Cagliari". In gol Faragò e Antenucci su rigore, nella ripresa decide Pavoletti. Per la salvezza la strada è ancora lunga e durissima, ma la squadra di Semplici non ha intenzione di mollare.