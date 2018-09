La Nuova Ferrara: "Emozione Lazzarri: in campo con l'Italia"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale titolando: "Emozione Lazzari: in campo con l'Italia contro il Portogallo fin dal primo minuto". Grande traguardo per l'esterno partito dalla Serie D, che però non può godersi a pieno la prima presenza in azzurro a causa della sconfitta per 1-0 subita dai lusitani con gol di André Silva.