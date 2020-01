© foto di stefano tedeschi

Si avvicina alla conclusione la telenovela riguardante Iago Falque, in procinto di lasciare il Torino per accasarsi alla SPAL. Non una decisione piena di entusiasmo quella dello spagnolo, che avrebbe voluto giocarsi le sue carte a Torino, ma che è stato accompagnato alla porta e nemmeno convocato per la sfida di domani contro il Milan. Così La Nuova Ferrara titola: "Falque si avvicina. Non convocato dal Torino". Prossimi giorni decisivi per la definizione dell'affare.