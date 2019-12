La Nuova Ferrara: "I tifosi della SPAL stanno con Semplici"

"I tifosi della SPAL stanno con Semplici". Così titola in prima pagina, con la precisione in taglio alto, l'edizione odierna de La Nuova Ferrara. Il tecnico degli estensi, Leonardo Semplici, sembra essere in una situazione delicata e ad un rischio esonero imminente. I tifosi della SPAL, però, nonostante una situazione nella classifica della Serie A non ottimale, sono dalla parte dell'ed tecnico della Fiorentina Primavera.