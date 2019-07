© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara pone in taglio alto di prima pagina l'ultima idea di mercato della SPAL: "Idea Giaccherini per la nuova SPAL", questo il titolo scelto dal quotidiano. I ferraresi sono alla ricerca di colpi di esperienza e qualità e Giaccherini potrebbe fare al caso di mister Semplici: il centrocampista tuttofare è in uscita dal ChievoVerona e potrebbe essere un colpo low cost per gli estensi. Un usato sicuro su cui fare affidamento.