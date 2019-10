La Nuova Ferrara: "Igor corre all'inseguimento delle Olimpiadi"

© foto di stefano tedeschi

Il 21enne brasiliano difensore della SPAL ha come obiettivo stagionale quello di imporsi con gli estensi per guadagnarsi un posto nella Seleçao Under 23 che prenderà parte alle prossime Olimpiadi. Così l'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "Igor corre all'inseguimento delle Olimpiadi". Il Brasile oggi gioca in amichevole a Recife contro il Venezuela, lunedì sempre a Recife col Giappone. Igor non c' è. Vuole tornarci, in maglia auriverde.