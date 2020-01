© foto di Utente

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara in edicola oggi si parla del mercato in uscita della SPAL. In particolare, il quotidiano locale sottolinea come il Napoli abbia presentato una super offerta alla società biancazzurra per Andrea Petagna: per il momento sembra che gli emiliani non vogliano privarsi del proprio centravanti, ma non è detto che l'affare non possa sbloccarsi per la prossima stagione.