© foto di Simone Bernabei

"SPAL a tutta grinta per fermare la Lazio", titola stamattina la Nuova Ferrara nella sua prima pagina. Gli uomini di Semplici si troveranno davanti una Lazio in gran forma e dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica salvezza. E mister Semplici, come annunciato, farà turnover.