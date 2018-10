La Nuova Ferrara in prima: "Tra Spal e Lazio una sfida per ripartire"

"Tra Spal e Lazio una sfida per ripartire". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara. Le due square - si legge in prima pagina - sono formazioni ferite: entrambe mortificate in casa nell'ultimo impegno di campionato. I ragazzi di Semplici stesi al Mazza dal Frosinone (0-3), i biancocelesti piegati dall'Inter all'Olimpico. Domenica la possibilità di riscatto.