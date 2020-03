La Nuova Ferrara: "Juve, c'è l'accordo. Tagliati gli stipendi"

"Juve, c'è l'accordo. Tagliati gli stipendi". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara. Il club del presidente Agnelli è stato il primo in A a mettere in atto questa strategia decurtando gli stipendi per i prossimi quattro mesi arrivando a risparmiare circa 90 milioni.