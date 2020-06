La Nuova Ferrara: "L'Inter si illude ma il Napoli è in finale di Coppa Italia"

vedi letture

"L'Inter si illude ma il Napoli è in finale di Coppa Italia". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara. I partenopei di Gattuso hanno staccato il pass per l'ultimo atto del trofeo nazionale superando nel doppio confronto in semifinale l'Inter. Dopo il successo per 1-0 a San Siro, gli azzurri hanno pareggiato 1-1 ieri sera al San Paolo.