La Nuova Ferrara: "La difesa della SPAL nelle mani di Berisha"

"La difesa della SPAL nelle mani di Berisha". Questo il titolo in prima pagina da parte de La Nuova Ferrara dedicato al calcio, in particolare alle vicende della squadra cittadina, la SPAL. Ulteriori dettagli vengono forniti nella pagina sportiva del quotidiano: "Viene dato per fatto l'arrivo dall'Atalanta del portiere albanese, forse domani già in città per le visite mediche". Rinforzo vicinissimo, dunque, per mister Semplici.