La Nuova Ferrara: "La fase 2 della SPAL: calciatori in hotel"

"La fase 2 della SPAL: calciatori in hotel" scrive La Nuova Ferrara sulla sua prima pagina odierna. La ripartenza della Serie A non è ancora certa ma le società si organizzano. La squadra dovrebbe trasferirsi presso il centro di addestramento in via Copparo, a Ferrara, composto da quattro campi da gioco, due in erba naturale, altrettanti in sintetico, cinque spogliatoi, due palestre, piscina e sala riunioni. Per il soggiorno prevista l'intesa con una struttura alberghiera nelle vicinanze.