La Nuova Ferrara, la ricetta di De Biasi: "SPAL, io farei così"

La SPAL ha perso le prime due gare della stagione ma c'è tutto il tempo per rifarsi. Semplici pensa al cambio modulo ma nel frattempo arrivano i consigli di un allenatore esperto come Gianni De Biasi. "SPAL, io farei così" è il titolo de La Nuova Ferrara, con l'intervista all'ex tecnico degli estensi. "Contro la Lazio giocherei con il 4-5-1. La SPAL non deve concedere campo alle ripartenze, la Lazio in tal senso è micidiale. Va aspettata, se esce dal primo pressing va a colpire" ha detto De Biasi.