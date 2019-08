La Nuova Ferrara: "La SPAL a Cesena si mette in mostra con il 3-4-3"

© foto di stefano tedeschi

Ieri è andata in scena al Manuzzi di Cesena un'amichevole tra SPAL e Cesena, utile sia a mettere minuti nelle gambe che a provare qualcosa di nuovo. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "La SPAL a Cesena si mette in mostra con il 3-4-3". Gli estensi hanno utilizzato la prima frazione di gioco per provare l'esperimento tridente, con un centrocampo a 4, mentre nella seconda frazione si è cercato di rodare gli ingranaggi già collaudati con il 3-5-2. Risultato finale: 3 a 2 per la SPAL.