La Nuova Ferrara: "La SPAL al centro, lavoro individuale"

Riprende il lavoro in casa SPAL. "La SPAL al centro, lavoro individuale" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina. Mister Di Biagio e il suo staff, presenti presso il centro sportivo Fabbri, hanno potuto valutare le condizioni dei calciatori estensi che hanno lavorato sia in mattinata che nel pomeriggio. Presente anche la dirigenza a bordocampo, con il presidente Mattioli in prima fila.