© foto di stefano tedeschi

Il mercato della SPAL non può essere posizionato tra i migliori, così tutte le speranze sono riposte nel tecnico Semplici. L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "La SPAL alla prova del modulo Semplici". Il tecnico degli estensi è sempre sceso in campo con un 3-5-2 che vede le fasce fondamentali in questo modulo, ma l'aver perso Lazzari e Fares farà cambiare modo di giocare al tecnico, che tornerà ad una difesa a quattro, optando per un pressing più alto.