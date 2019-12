"La SPAL bella di Coppa: il Lecce travolto 5-1": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Una travolgente SPAL affossa il Lecce di Liverani e si riscatta dopo il ko interno di un paio di mesi fa nello scontro diretto. Estensi avanti in Coppa: agli ottavi la formazione di Leonardo Semplici affronterà il Milan. Un successo, quello contro i giallorossi, che può dare fiducia in vista del prosieguo della stagione.