La Nuova Ferrara: "La SPAL cerca soluzione al rebus sulle fasce"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in prima pagina: "La SPAL cerca soluzione al rebus sulle fasce". A Ferrara si sapeva che la cessione di Manuel Lazzari non sarebbe stata indolore, ma ora trovare una soluzione sulle fasce sta diventando un rompicapo difficile da risolvere. Mister Semplici sta pensando ad un 4-5-1 per la gara con la Lazio, con due terzini molto bloccati, una sorta di difesa a quattro con quattro centrali. Perchè Reca ha svolto finora una sola seduta con la squadra, e Sala appare indietro di condizione.