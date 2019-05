La Nuova Ferrara: "La SPAL cerca un altro finale col botto"

© foto di stefano tedeschi

Domenica sera la SPAL chiuderà il proprio campionato in casa contro il Milan, con i rossoneri ancora in lotta per la Champions League. Ma gli estensi non vogliono cedere il passo ai rossoneri, come sottolineato dall'edizione odierna de La Nuova Ferrara: "La SPAL cerca con il Milan un altro finale con il botto". I ragazzi di Semplici cercheranno i tre punti per chiudere al meglio davanti al proprio pubblico e tentare l'assalto al decimo posto in classifica che garantirebbe qualche entrata in più in vista della prossima stagione.