"La SPAL chiude con tre colpi": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Ceduto Igor alla Fiorentina, la formazione estense, che sul filo di lana non è riuscita a concludere l'acquisto di Livaja, ha trovato l'intesa con il Cagliari per lo scambio Cerri-Paloschi, ha ingaggiato il centrocampista Castro dal Cagliari e ha tesserato il difensore Zukanovic.