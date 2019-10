La Nuova Ferrara: "La SPAL col Parma prova a rialzarsi"

© foto di WilMan

Una sola vittoria nelle prime sei gare di campionato per la SPAL che, oltre al successo a sorpresa sulla Lazio, non è riuscita ancora a far punti. A tal proposito La Nuova Ferrara, in vista della prossima sfida tutta made in Emilia, titola così nel taglio alto della prima pagina odierna: "La SPAL col Parma prova a rialzarsi".