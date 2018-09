La Nuova Ferrara: "La SPAL col Sassuolo vuole ripartire"

© foto di Mocciaro

"La SPAL col Sassuolo vuole ripartire" è il taglio alto de La Nuova Ferrara oggi in edicola. "Semplici ordina: torniamo come prima" si legge. Gli estensi sono chiamati al riscatto dopo il ko di Firenze. I derby fin qui giocati hanno detto bene, con due successi in altrettante partite contro Bologna e Parma.