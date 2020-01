© foto di stefano tedeschi

Gara di Coppa Italia quest'oggi alle 18 per la SPAL, che affronterà il Milan a San Siro. E lo farà con un'arma in più: il neo arrivato Dabo. Così La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "La SPAL con Dabo in casa del Milan". Scenario suggestivo (il Meazza) e platea imponente: attesi oltre trentamila spettatori. E avversario, of course, ammaccato da stagioni sottotono ma pur sempre blasonato. Il Milan rivitalizzato da Ibrahimovic riceve la pattuglia biancazzurra reduce da un' altra gara buttata. A Firenze ­domenica scorsa ­ la Spal meritava di più, così come con la Sampdoria tanto per dirne un'altra.