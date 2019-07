Finisce 4-1 la sfida in amichevole fra la Spal e il Feralpisalò con Di Francesco già schierato da mister Leonardo Semplici. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara: "La Spal cresce, ko il Feralpisalò. Subito in campo Di Francesco".