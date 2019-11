© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in prima pagina: "La SPAL da viaggio non va ed il Milan la punisce". Bel primo tempo dei biancazzurri che non si rendono però pericolosi e calano alla distanza. Nella ripresa esce il Milan che poi pesca il jolly su punizione con il neo entrato Suso che regala i tre punti ai rossoneri nell'anomalo scontro salvezza. In casa SPAL preoccupa la mancata reazione dopo la rete subita.