La Nuova Ferrara: "La SPAL deve ripartire. Verso i duelli decisivi"

vedi letture

La Nuova Ferrara dedica spazio in prima pagina alle ultime vicende di casa SPAL. "La SPAL deve ripartire. Verso i duelli decisivi" scrive il quotidiano ferrarese nel taglio alto. Contro Udinese e Genoa in tre giorni ci si gioca davvero tutto. Senza dimenticare che in casa la SPAL non vince addirittura da ottobre (1-0 al Parma).