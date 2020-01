"La SPAL dominata dal Verona torna ultima": così La Nuova Ferrara nel taglio alto della sua prima pagina odierna. Amara sconfitta per gli uomini di Leonardo Semplici che non danno seguito alla bella vittoria in casa del Torino, prima della sosta. Il Verona vince per 2-0 al Mazza e in serata arriva il sorpasso del Genoa che spedisce nuovamente gli estensi all'ultimo posto.