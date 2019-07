La Nuova Ferrara: "La SPAL è in palla: Pordenone k.o."

In prima pagina su La Nuova Ferrara si parla anche di calcio con la SPAL, reduce da una buona amichevole contro il Pordenone neopromosso in Serie B. "La SPAL è in palla: Pordenone k.o." si legge nel taglio alto della prima pagina dell'edizione di oggi del giornale. Soddisfatto anche il tecnico degli estensi, Leonardo Semplici: "L'intesa sta crescendo, creiamo sempre gioco".