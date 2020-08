La Nuova Ferrara: "La SPAL futura può ripartire dalla linea verde"

vedi letture

"La SPAL futura può ripartire dalla linea verde", titola in taglio basso La Nuova Ferrara in edicola questa mattina. Per il club biancazzurro è tempo di guardare avanti dopo la retrocessione in Serie B: si pensa ad un progetto che punti sui giovani, per tentare nuovamente il salto in A nel più breve tempo possibile.