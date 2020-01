La Nuova Ferrara: "La SPAL gioca da Dea. Colpo grosso"

© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola festeggia il colpaccio della SPAL in casa dell'Atalanta con il titolo: "La SPAL gioca da Dea. Petagna e Valoti firmano il colpo grosso". Grande prova della SPAL che in casa dell'Atalanta prima va sotto con una rete di Ilicic, poi rimonta grazie ad Andrea Petagna e Mattia Valoti, prendendo una preziosa boccata di ossigeno. Ora in ultima posizione si trova il Genoa, con la SPAL ora a pari punti con il Brescia e ad una sola lunghezza dal Lecce.