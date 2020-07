La Nuova Ferrara: "La SPAL illude soltanto. Amaro addio alla A, si pensa al nuovo mister"

"La SPAL illude soltanto. Amaro addio alla serie A, già si pensa al mister" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina. Retrocessione aritmetica per la SPAL dopo il ko contro il Brescia. Dabo illude gli estensi, poi la rimonta della formazione di Lopez. Di Biagio in bilico, non ha convinto. Per la prossima stagione si pensa a Iachini, ora alla Fiorentina, ma spunta anche Marino dell'Empoli.