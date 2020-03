La Nuova Ferrara: "La SPAL in campo a Parma all'ora di pranzo"

Sarà una SPAL spuntata quella che domenica scenderà in campo a Parma, con La Nuova Ferrara che titola: "La SPAL in campo a Parma all'ora di pranzo". Spal senza varie pedine: lo squalificato Strefezza, gli infortunati Dabo e Di Francesco. Cerri non si sa, al meglio andrà in panchina. Soluzioni ci sono sia in difesa che a centrocampo, la penuria è nel settore offensivo. Mister Di Biagio dovrà elaborare nel suo pensatoio scientifico la soluzione giusta. Le ipotesi privilegiate sembrano due: modulo 4-­3-­1­-2, oppure 4-­5­-1.