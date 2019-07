© foto di Pierpaolo Matrone

Test in programma per la SPAL, che oggi sfiderà il Pordenone neopromosso in Serie B in amichevole. "La SPAL in campo, test col Pordenone", titola La Nuova Ferrara in prima pagina. La formazione di Leonardo Semplici comincia a fare subito le prove generali per il campionato, il cui inizio è programmato tra poco più di trenta giorni.