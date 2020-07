La Nuova Ferrara: "La SPAL non si fa vedere e l'Udinese ringrazia. Miraggio salvezza"

"La SPAL non si fa vedere e l'Udinese ringrazia. La salvezza un miraggio" è il titolo de La Nuova Ferrara in edicola quest'oggi. Spazio in prima pagina al pesante ko della formazione di Di Biagio contro l'Udinese. De Paul, Okaka e Lasagna firmano lo 0-3 dei bianconeri che vedono la salvezza e inguaiano, in maniera forse definitiva, gli estensi.