La Nuova Ferrara: "La SPAL non si ferma, Coda nel mirino per la B"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio anche per il calcio e per le manovre della formazione estensa, aritmeticamente retrocessa in B dopo 3 anni di A. "La SPAL non si ferma, Coda nel mirino per la B" scrive il quotidiano di Ferrara. Per il tecnico invece due piste: difficile la conferma di Di Biagio, si pensa a Marino o a Iachini.