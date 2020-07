La Nuova Ferrara: "La SPAL non si ferma, Coda nel mirino per la B"

vedi letture

"La SPAL non si ferma, Coda nel mirino per la B". La Nuova Ferrara, in taglio centrale, suggerisce quelle che potrebbero essere le mosse sul prossimo mercato dalla società estense. Dopo la retrocessione aritmetica si pensa già al prossimo campionato: per tornare subito in A, si punta l'attaccante appena svincolatosi dal Benevento.